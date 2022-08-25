В Риге окончательно снесли памятник советским "освободителям"

Весь мир пытается избавиться от всего, что хоть как-то связано с россией. Так, в столице Латвии Риге демонтировали памятник советским "освободителям".

В Риге снесли памятник советским "освободителям"

Речь идет о 79-метровом стеле. Это последний элемент советского мемориального комплекса в парке Победы. Ее снос стал завершением работ по демонтажу монумента.

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По словам журналистов, ее падение "некоторые наблюдатели встретили аплодисментами". Впрочем, к обломкам подойти прохожие не имеют возможности – территорию охраняет полиция.

Демонтаж всего комплекса длился три дня. В понедельник, 22 августа, начались подготовительные работы. Во вторник, 23 августа, снесли группу скульптур, изображающих советских воинов, а в среду, 24 августа – скульптуру, олицетворяющую образ Ники.

Сегодня же демонтаж обелиска длился около 7 часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне.

Момент сноса памятника: видео

Как происходил снос советского памятника в Риге: видео

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, что решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии было принято в мае на внеочередном заседании Рижской думы.