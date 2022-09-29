В ряде областей объявляли тревогу: в Днепре были взрывы, в Запорожской области работали силы ПВО

В ряде областей поздно вечером 29 сентября объявили тревогу. В этот момент в Днепре прогремели взрывы. Это уже второй раз за сутки.

Сейчас сирены завыли в восточных и части северных регионов.

Важно Зеленский отреагировал на цинические обстрелы россиянами Николаева и других городов

По состоянию на 22:56 воздушную тревогу объявили в:

Луганской (с 4 апреля);

Харьковской;

Донецкой;

Запорожской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Черкасской;

Полтавской;

Сумской;

Черниговской областях.

Вместе с тем в Никопольском районе Днепропетровской области сохраняется угроза артиллерийского обстрела.



В Украине объявили воздушную тревогу / Фото Alerts.in.ua

В Днепре слышали взрывы, в Запорожской области сработала ПВО

Мэр Днепра Борис Филатов призвал оставаться в укрытии и не распространять фото и видео в соцсетях.

Ждем официальных разъяснений от военной администрации,

– написал он.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что в пределах Запорожья прилетов пока нет. Зато враг атакует областной центр, сработала ПВО. Также взрывы прогремели в Одессе и Николаеве официальной информации на этот счет пока нет.

Заметим, что 29 сентября россия нанесла ракетный удар по Днепру. Одна из ракет попала на территорию рынка. На месте прилета обнаружили воронку диаметром 7 метров. В результате этого был разрушен торговый павильон, ангары, а также изуродованы торговые площадки.

Также в результате удара были разрушены 50 пассажирских автобусов и 10 грузовых автомобилей. На месте обнаружили 3 очага пожара общей площадью 20 квадратных метров.

Другая ракета попала в частный жилой сектор Днепра. На месте прилета обнаружили воронку диаметром примерно 10 метров и глубиной более 7 метров. Всего повредили 61 частный жилой дом, 4 жилых дома полностью разрушены. Целая семья из четырех человек погибла, в том числе дети.

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