Наразі сирени завили у східних та частині північних регіонів.
Важливо Зеленський відреагував на цинічні обстріли росіянами Миколаєва й інших міст
Станом на 22:56 повітряну тривогу оголосили у:
- Луганській (з 4 квітня);
- Харківській;
- Донецькій;
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Чернігівській областях.
Разом з тим у Нікопольському районі Дніпропетровщини зберігається загроза артилерійського обстрілу.
В Україні оголосили повітряну тривогу / Фото Alerts.in.ua
У Дніпрі чули вибухи, на Запоріжжі спрацювала ППО
Мер Дніпра Борис Філатов закликав залишатися в укритті та не розповсюджувати фото та відео у соцмережах.
Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації,
– написав він.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що у межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Натомість ворог атакує обласний центр, спрацювала ППО. Також вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві. Офіційної інформації щодо цього наразі немає.
Зауважимо, що 29 вересня росія завдала ракетного удару по Дніпру. Одна з ракет влучила на територію ринку. На місці прильоту виявили воронку діаметром 7 метрів. Внаслідок цього був зруйнований торгівельний павільйон, ангари, а також понівечені торгівельні майданчики.
Також в результаті удару були зруйновані 50 пасажирських автобусів та 10 вантажних автомобілів. На місці виявили 3 осередки пожежі загальною площею 20 метрів квадратних.
Інша ракета влучила в приватний житловий сектор Дніпра. На місці прильоту виявили воронку діаметром приблизно 10 метрів і глибиною понад 7 метрів. Загалом пошкодили 61 приватний житловий будинок, 4 житлові будинки повністю зруйновані. Ціла родина з чотирьох осіб загинула, зокрема діти.
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