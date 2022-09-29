Наразі сирени завили у східних та частині північних регіонів.

Важливо Зеленський відреагував на цинічні обстріли росіянами Миколаєва й інших міст

Станом на 22:56 повітряну тривогу оголосили у:

Луганській (з 4 квітня);

Харківській;

Донецькій;

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Миколаївській;

Одеській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Полтавській;

Сумській;

Чернігівській областях.

Разом з тим у Нікопольському районі Дніпропетровщини зберігається загроза артилерійського обстрілу.



В Україні оголосили повітряну тривогу / Фото Alerts.in.ua

У Дніпрі чули вибухи, на Запоріжжі спрацювала ППО

Мер Дніпра Борис Філатов закликав залишатися в укритті та не розповсюджувати фото та відео у соцмережах.

Чекаємо на офіційні роз'яснення від військової адміністрації,

– написав він.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що у межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Натомість ворог атакує обласний центр, спрацювала ППО. Також вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві. Офіційної інформації щодо цього наразі немає.

Зауважимо, що 29 вересня росія завдала ракетного удару по Дніпру. Одна з ракет влучила на територію ринку. На місці прильоту виявили воронку діаметром 7 метрів. Внаслідок цього був зруйнований торгівельний павільйон, ангари, а також понівечені торгівельні майданчики.

Також в результаті удару були зруйновані 50 пасажирських автобусів та 10 вантажних автомобілів. На місці виявили 3 осередки пожежі загальною площею 20 метрів квадратних.

Інша ракета влучила в приватний житловий сектор Дніпра. На місці прильоту виявили воронку діаметром приблизно 10 метрів і глибиною понад 7 метрів. Загалом пошкодили 61 приватний житловий будинок, 4 житлові будинки повністю зруйновані. Ціла родина з чотирьох осіб загинула, зокрема діти.