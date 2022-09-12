В ряде областей была воздушная тревога
12 сентября 2022 , 04:35Читати новину українською
Источник:Карта воздушных тревог
Во многих областях Украины ночью 12 сентября была объявлена воздушная тревога. Сообщали об активности вражеской авиации.
Сирены сначала начали раздаваться в восточных областях. Однако после 05:00 объявили об отбоях.
Кстати ВСУ предостерегают: в море штормит, но враг держит наготове под три десятка "Калибров"
Где объявляли тревогу:
- Сумская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Луганская область.
В телеграм-каналах перед этим сообщили, что в россии группа Ту-22м3 из трех бортов двигается в южном направлении. Предполагали, что могут быть запуски ракет х-22.
Предыдущая атака оккупантов
- По всей Украине вечером 11 сентября также была объявлена воздушная тревога. Оккупанты выпустили 12 ракет, но 9 из них сбили силы ПВО.
- Попали в объекты критической инфраструктуры. Свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, Сумщине и Днепропетровщине. Также были перебои с водоснабжением.
- Выяснилось, что россияне ударили двумя ракетами по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Там загорелся масштабный пожар. Известно, что один человек погиб.
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