В ряде регионов объявили штормовое предупреждение: будут грозы, град и сильный ветер
Источник:Укргидрометцентр
В Украине ожидается ухудшение погоды – во многих регионах можно ожидать грозы, шквалов ветра и града.
По данным Укргидрометцентра, завтра, 24 июня, в областях Украины ухудшатся погодные условия. Жителям многих регионов следует соблюдать осторожность – завтра могут греметь грозы, дуть шквальные ветры и идти град.
Читайте также Европарламент за кандидатство Украины, а Россия получила новые санкции: основное за 120-й день войны
Плохая погода ожидается, по данным Укргидрометцентра, на Юге, Востоке и в Центре Украины.
Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду,
– сообщили в ведомстве.
По данным синоптиков, в Украине из-за непогоды объявили первый уровень опасности – желтый.
Укргидрометцентр сообщает, что штормовое предупреждение на 24 июня объявлено в ряде областей:
- Сумской,
- Полтавской,
- Черкасский,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожский,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской.
Погода на 23 июня: где ожидать непогоды
В большинстве областей Украины бурлит непогода. Без осадков будет на территории всех западных областей – Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Закарпатье и Черновицкой области. В Винницкой области следует ожидать грозы.
Такая же ситуация на Юге, Центре и территории всей Левобережной Украины. Жителям этих областей в четверг без зонтика или дождевика из дома лучше не выходить.
Теплее всего 23 июня будет на Закарпатье: синоптики обещают +24...+26 градусов. Самые низкие показатели будут в Кировоградской области, Черкасской и Крыму. Здесь ожидаются прохладные +19…+21. В остальных областях – воздух прогреется в пределах +20...+24.
Прогноз погоды в городах Украины на 23 июня
В четверг, 23 июня, в Украине будет держаться такая температура:
- Ужгород – +24...+26
- Львов – +21...+23
- Ивано-Франковск – +20...+22
- Тернополь – +20...+22
- Черновцы – +22...+24
- Хмельницкий – +21...+23
- Луцк – +21...+23
- Ровно – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Винница – +22...+24
- Одесса – +23...+25
- Николаев – +21...+23
- Херсон – +20...+22
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +19...+21
- Черкассы – +19...+21
- Чернигов – +21...+23
- Сумы – +21...+23
- Полтава – +21...+23
- Днепр – +20...+22
- Запорожье – +19...+21
- Донецк – +21...+23
- Луганск – +23...+25
- Харьков – +22...+24
- Киев – +20...+22
Читайте также: Шторм не позволяет высадиться российскому десанту, – Арестович