В ряде регионов объявили штормовое предупреждение: будут грозы, град и сильный ветер

В Украине ожидается ухудшение погоды – во многих регионах можно ожидать грозы, шквалов ветра и града.

По данным Укргидрометцентра, завтра, 24 июня, в областях Украины ухудшатся погодные условия. Жителям многих регионов следует соблюдать осторожность – завтра могут греметь грозы, дуть шквальные ветры и идти град.

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Плохая погода ожидается, по данным Укргидрометцентра, на Юге, Востоке и в Центре Украины.

Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 метров в секунду,

– сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, в Украине из-за непогоды объявили первый уровень опасности – желтый.

Укргидрометцентр сообщает, что штормовое предупреждение на 24 июня объявлено в ряде областей:

Сумской,

Полтавской,

Черкасский,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Днепропетровской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожский,

Донецкой,

Луганской,

Харьковской.

Погода на 23 июня: где ожидать непогоды

В большинстве областей Украины бурлит непогода. Без осадков будет на территории всех западных областей – Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Закарпатье и Черновицкой области. В Винницкой области следует ожидать грозы.

Такая же ситуация на Юге, Центре и территории всей Левобережной Украины. Жителям этих областей в четверг без зонтика или дождевика из дома лучше не выходить.

Теплее всего 23 июня будет на Закарпатье: синоптики обещают +24...+26 градусов. Самые низкие показатели будут в Кировоградской области, Черкасской и Крыму. Здесь ожидаются прохладные +19…+21. В остальных областях – воздух прогреется в пределах +20...+24.

Прогноз погоды в городах Украины на 23 июня

В четверг, 23 июня, в Украине будет держаться такая температура:

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +21...+23

Ровно – +21...+23

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +21...+23

Херсон – +20...+22

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +21...+23

Днепр – +20...+22

Запорожье – +19...+21

Донецк – +21...+23

Луганск – +23...+25

Харьков – +22...+24

Киев – +20...+22

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