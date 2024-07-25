В Рязанской области сдали на металлолом 60-тонный мост

Россия продолжает удивлять невероятными кражами. На этот раз представители страны-агрессора сдали на металлолом целый мост.

Указывается, что по факту разбора железнодорожного моста сотрудники полиции проводят проверку. Вопрос о том, как мост смогли украсть незаметно, остается открытым.

Смотрите также В России задержали соратника экс-заместителя Шойгу, который "отмыл" деньги на закупке томографа

Похищение моста в Рязани

Российские СМИ пишут, что в Скопине Рязанской области неизвестные украли железнодорожный мост и сдали его на металлолом. Они опубликовали кадры с места.

В России похитили 60-тонный мост / фото российских СМИ

Пропажу обнаружили в одном из пунктов приема цветных металлов городе Рязань. Полиция не знает, как доставить мост обратно – вес вещественных доказательств составляет 60 тонн.

Как выглядят столбы, на которых стоял украденный мост / фото российских СМИ

С помощью этой переправы люди постоянно добирались до соседних населенных пунктов. Считалось, что это короткий путь.