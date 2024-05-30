На Ровенщине ученики лицея публично слушали русскую музыку: на нарушителей составили протоколы

В Ровенской области подростки одного из лицеев публично слушали русскую музыку. На нарушителей составили протоколы.

Публикацию с нарушением правоохранители обнаружили во время мониторинга одного из телеграм-каналов. Ювенальные полицейские сразу зафиксировали детали дела.

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В лицее на Ровенщине подростки слушали русскую музыку

Как сообщили в полиции, на опубликованных в сети кадрах от 26 мая видно, как во дворе одного из лицеев подростки слушали русскую музыку. После выяснения обстоятельств полицейские установили, что инцидент произошел в поселке Ракитное.

Ювенальные полицейские вместе с педагогами установили нарушителей. Ими оказались 16-летние подростки из Ракитного.

В учебное заведение вызвали родителей и в их присутствии составили на несовершеннолетних административные протоколы по статье о мелком хулиганстве. Материалы об административном правонарушении будет направлено в суд, где примут решение в отношении подростков.

В полиции также опубликовали видео с нарушителями. На нем ребята попросили прощения за свой поступок, а также призвали других не делать таких ошибок.

Хотим извиниться перед всеми. Больше такого делать не будем, и другим советуем такого не делать,

– заявил один из подростков.

Подростки попросили прощения за свое поведение: смотрите видео

На Ровенщине суд назначил интересный способ перевоспитания

В Ровенской области мужчина обокрал родную сестру, которая унаследовала от родителей дом. Он взломал замки, вынес садовый инвентарь и инструменты в тот момент, когда женщины не было дома.

Так, среди украденных мужчиной вещей были ножовки для дерева и металла, ломы, плоскогубцы, гвозди, шурупы, газовый и разводной ключи, зубила, топоры, а также кусачки и даже плетеная корзина.

После кражи женщина подала заявление, и следователи начали расследование. Дело дошло до суда. Мужчина не признавал своей вины и по-разному отстаивал свою позицию, однако суд все же признал мужчину виновным в краже.

Более того, суд назначил необычное наказание. Так, мужчину обязали прочитать роман "Кайдашева семья", а также ознакомиться с Гражданским кодексом Украины.