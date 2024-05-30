Публікацію з порушенням правоохоронці виявили під час моніторингу одного з телеграм-каналів. Ювенальні поліцейські відразу зафіксували деталі справи.

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У ліцеї на Рівненщині підлітки слухали російську музику

Як повідомили у поліції, на опублікованих у мережі кадрах від 26 травня видно, як на подвір'ї одного з ліцеїв підлітки слухали російську музику. Після з'ясування обставин поліцейські встановили, що інцидент стався в селищі Рокитне.

Ювенальні поліцейські разом з педагогами встановили порушників. Ними виявилися 16-річні підлітки з Рокитного.

У навчальний заклад викликали батьків та у їхній присутності склали на неповнолітніх адміністративні протоколи за статтею про дрібне хуліганство. Матеріали про адміністративне правопорушення буде скероване до суду, де ухвалять рішення щодо підлітків.

У поліції також опублікували відео з порушниками. На ньому хлопці попросили вибачення за свій вчинок, а також закликали інших не робити таких помилок.

Хочемо вибачитися перед всіма. Більше такого робити не будемо, й іншим радимо такого не робити,

– заявив один з підлітків.

Підлітки попросили вибачення за свою поведінку: дивіться відео

На Рівненщині суд призначив цікавий спосіб перевиховання

У Рівненській області чоловік обікрав рідну сестру, яка успадкувала від батьків будинок. Він зламав замки, виніс садовий інвентар та інструменти у той момент, коли жінки не було вдома.

Так, серед вкрадених чоловіком речей були ножівки для дерева та металу, ломи, плоскогубці, цвяхи, шурупи, газовий і розвідний ключі, зубила, сокири, а також кусачки та навіть плетений кошик.

Після крадіжки жінка подала заяву, й слідчі почали розслідування. Справа дійшла до суду. Чоловік не визнавав своєї провини й по-різному відстоював свою позицію, однак суд все ж визнав чоловіка винним у крадіжці.

Ба більше, суд призначив незвичайне покарання. Так, чоловіка зобов'язали прочитати роман "Кайдашева сім'я", а також ознайомитися з Цивільним кодексом України.