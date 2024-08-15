"Ни**я себе взрыв"": в сети показали первые секунды после падения Ту-22М3

В России продолжают падать самолеты. В частности, стало известно, что там сначала загорелся, а затем упал Ту-22М3.

В России упал очередной Ту-22М3, взрыв был очень мощным. Российские СМИ пишут, что экипаж мог катапультироваться, передает 24 Канал.

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Самолет взорвался

В сети появились видео с самолетом Ту-22М3, который падает. На записях можно рассмотреть, что он занялся еще в воздухе. Далее его все сильнее охватывает огонь.

При столкновении с землей бомбардировщик взрывается. Прогремел мощный взрыв, который напугал россиян. Одна из очевидцев инцидента не может поверить, что это падает самолет ат постоянно переспрашивает, действительно ли это так.

Зато другие авторы видео не слишком сдержаны в эмоциях.

Видео содержит нецензурную лексику

Момент взрыва самолета: смотрите видео

Горящая ТУшка, которая нас бомбила. Разве не идеальная картинка для релакса?

– написал советник мэра Мариуполя.

Самолет упал вблизи дороги. На месте загорелся пожар.

Ту-22М3 после падения: смотрите видео