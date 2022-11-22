Нищета по-русски: в Москве полковник требовал взятку стиральной машинкой

В России полковника генштаба отправили под домашний арест из-за взятки в виде стиральной машинки. Полковник требовал взятку, угрожая проверкой в военкомате.

В Москве военный суд отправил под домашний арест на 2 месяца ответственного за призыв на военную службу сотрудника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба полковника Ивана Мертвищева.

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Полковник требовал стиральную машину от 70 тысяч рублей

Мертвищев планировал проверить объединенный военный комиссариат (ОВК), в который входят несколько микрорайонов западного административного округа Москвы.

За неделю до проверки полковник связался с военным комиссаром ОИК и сообщил о запланированной проверке. Он заявил, что ситуация с набором призывников в военкомате неблагоприятная и пригрозил "найти к чему придраться" даже при наличии нормального состояния документации.

Полковник пригрозил, что ситуация не наилучшим образом скажется не только на репутации руководства ОИК, но и на дальнейшей карьере комиссара.

В то же время Мертвищев предложил офицеру решить проблемы за счет покупки для него стиральной машины стоимостью не менее 70 тысяч рублей.

Военком притворился, что согласился, после чего сдал полковника. Мертвищева задержали при получении стиральной машинки и возбудили против него уголовное дело.

Россияне помешаны на стиральных машинах

В России, вероятно, дефицит стиральных машин или это благо цивилизованного мира доступно не для всех россиян. Иначе объяснить то, что россияне требуют как взятку стиральные машины – нельзя.

Кроме того, украинцы, к сожалению, на себе узнали, какое сокровище для российского солдата стиральная машина. На временно оккупированных территориях Украины россияне массово воровали стиральные машины.

Впервые об этом стало известно после освобождения Киевщины, где россияне воровали из домов мирных людей всю технику. Впрочем, особенная роскошь для россиян – все же стиральная машина.

В октябре в сети опубликовали видео, как россияне тянут украденную стиральную машину. Они тащили на себе машинку по улице 100 – 200 метров.

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