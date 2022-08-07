Россияне в своем больном воображении "уничтожили взвод HIMARS" в Украине

В министерстве обороны россии продолжают пользоваться своей довольно примитивной тактикой – если у армии нет побед, то их можно придумать. Таким образом, там заявили, что захватчики якобы уничтожили "взвод HIMARS".

Об этом говорится в очередном отчете ведомства об "успехах" оккупантов в Украине, сообщает 24 канал. Заметьте, что в оперативном командовании "Юг" недавно сообщили, что Украина не потеряла ни одной такой системы реактивного залпового огня.

В США были даже удивлены тем, как эффективно ВСУ используют HIMARS, ведь каждая ракета попадает точно в цель и разрушает переправы и склады боеприпасов оккупантов.

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В минобороны россии мечтают об уничтожении HIMARS

В министерстве обороны страны-террориста не перестают удивлять своими уморительными заявлениями. Оккупанты панически боятся HIMARS, но не могут ничего с ними поделать.

Однако это не мешает им мечтать об уничтожении американских РСЗО и визуализировать свои желания в абсурдных заявлениях ведомства.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области,

– сообщили в минобороны россии.

Интересно, что недавно военный эксперт, директор Defense Express Сергей Згурец рассказал, что системы HIMARS существенно разрушают все планы захватчиков на ведение боевых действий. Поэтому оккупанты так стремятся их уничтожить, однако встречают ряд препятствий, в частности:

Особенностью этих РСЗО является то, что внешне они похожи на обычные грузовики. Именно поэтому их размещение сложно определить даже со спутника. Также HIMARS трудно отличить от обычных машин, двигающихся по гражданским автострадам.

Системы находятся на боевых позициях всего несколько минут.

Львиную часть боевых действий с использованием HIMARS проводят ночью.

По словам эксперта, оккупанты имеют серьезные проблемы с обнаружением этих систем из-за нехватки качественных спутников и разведывательных беспилотников по всей зоне фронта. Кроме этого, им не хватит возможностей для уничтожения целей, которые быстро двигаются и меняют свои позиции.

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