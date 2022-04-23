В России большой запас ракет, но есть проблемы с комплектующими, – Маляр о потерях врага

Российская армия несет колоссальные потери после начала войны против Украины. Это не дает гарантию скорой победы, но оказывает серьезное влияние на боеспособность врага.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, у россиян есть колоссальные потери. Ежедневно храбрые ВСУ провоцируют потребность в обновлении данных о потерях оккупантов, передает 24 канал.

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Потери россиян и проблемы из-за санкций

По словам Маляр, россияне потеряли уже более 21 тысячи личного состава. Что касается техники, самолетов и других боевых машин, то здесь цифра тоже ушла на десятки сотен.

Это вдохновляет, но у России еще есть большой запас ракет. Они могут чинить технику и снова бросать ее в бой, хотя из-за санкций имеют большие проблемы с комплектующими. Чинить авиацию они уже не могут,

– заявила Маляр.

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