В России будет смена поколений, – Фейгин предположил, кем Путин будет заменять уволенных генералов

В России продолжают увольнять высших командиров и генералов за то, что им не удалось достичь результатов в войне против Украины. А на смену им придут более молодые генералы или полковники, которые будут просто выполнять приказы.

Об этом 24 каналу сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

В России начали догадываться, куда их ведет повелитель бункера

На вопрос журналистки, придут ли на замену нынешним генералам более профессиональные, Фейгин ответил, что нет, этого не будет.

"Здесь дело не в "скамее запасных", потому что там сидит такие же "собутильники" генерала Герасимова . Вся росармия состоит из его друзей", - подчеркнул он.

По его мнению, в России будут "поднимать" младших генералов.

Сейчас будет шанс для молодых генералов и полковников, проявивших себя на войне в разных родах войск. Вот их точно будут "поднимать". Сейчас будет смена поколений. На места шестидесятилетних будут приходить сорокалетние,

– заявил Фейгин.

Он считает, что процесс ротации будет не за счет каких-либо должностных лиц, это будет происходить путем карьерного роста зарекомендовавших себя . Фейгин говорит, что в России обычно происходит после войны – стартуют молодые и успешные.

"Им сейчас нужно будут не такие, которые думают, а те, которые просто будут выполнять приказ "сколько ни положи солдат, но приказ выполни", - заверил правозащитник.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:



К слову, разведка Великобритании сообщила , что за прошедшие недели своей должности лишились несколько высокопоставленных командиров армии России. В частности, с должностей уволили:

генерал-лейтенанта Сергея Кисиля – он больше не будет руководить 1-й гвардейской танковой армией, ведь не смог захватить Харьков;

вицеадмирала Игоря Осипова, командовавшего Черноморским флотом, ведь его флагман – крейсер "Москва" – пошел ко дну.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу устранил командующего 6 общевойсковой армией государства-агрессорки Владислава Ершова. Теперь он находится под домашним арестом.

В то же время американская разведка выяснила , что россияне понесли большие потери не только на поле боя, но и в самых высоких эшелонах своей армии. Так, ВСУ удалось убить от 8 до 10 российских генералов .

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказывал, что российские силовые структуры выясняют отношения и ищут виновных из-за провала в Украине. По его словам, на связь не выходят многие генералы,