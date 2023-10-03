Где-то мы уже это слышали: на территории России будут звучать сирены, говорят – "все по плану"

В России решили наконец серьезно отнестись к тому факту, что они начали войну против Украины, и запланировали протестировать свою систему оповещения о ракетной опасности. Очевидно, все действительно идет "по плану".

В среду, 4 октября, по всей территории России будут раздаваться сирены и громкоговорители, чтобы проверить систему оповещения населения. Это анонсировали на официальном телеграм-канале МЧС России, информирует 24 Канал.

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"Все по плану"

Интересно, что сообщения об этом подписали заголовком "Внимание! Все по плану", а также добавили видео, на котором слышны звуки сирен.

"Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие – подача звуковых сигналов плановая", – заявили во вражеском ведомстве.

Там также добавили, что информация будет доступна и в мобильном приложении "МНС России".

Где-то это уже было

Хорошая аллегория выходит, ведь именно под лозунгом "все по плану" россияне и начали полномасштабное вторжение или, как они это называли, "сво" (специальная военная операция). А план заключался в том, чтобы "захватить" или, опять же, как они говорили, "освободить" Киев за 3 дня.

Наверное, что-то пошло не по плану, ведь 3 дня превратились в уже почти двухлетнее противостояние. И теперь готовятся к будущим атакам сами россияне.

И паника небезосновательна, неизвестные беспилотники уже достаточно часто донимают российских граждан, неизвестные дроны залетают не только в пограничные с Украиной области, но и вглубь страны-агрессора – Московскую область и саму столицу России.

В Москве уже включили сирены

Интересно, что несмотря на анонс плановых проверок системы оповещений завтра, сирены слышали уже сегодня в московском метро. Очевидцы записали соответствующее видео.

В московском метро раздаются сирены: видео

К слову, похоже, в России серьезно восприняли предупреждение Украины об ответных ударах по объектам энергетики в случае, если враг будет терроризировать нашу энергосистему.

Да и случаи падения дронов участились, так что россияне, вероятно, начали паниковать, что им даже не сообщают о возможной опасности.