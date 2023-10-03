У середу, 4 жовтня, по всій території Росії лунатимуть сирени та гучномовці, аби перевірити систему оповіщення населення. Це анонсували на офіційному телеграм-каналі мчс Росії, інформує 24 Канал.

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"Усе за планом"

Цікаво, що повідомлення про це підписали заголовком "Увага! Усе за планом", а також додали відео, на якому чути звуки сирен.

"Ефір загальноросійських теле- та радіоканалів буде заміщений інформацією з безпеки. Все це робиться для перевірки працездатності систем оповіщення регіонального та муніципального рівнів. Зберігайте спокій – подача звукових сигналів планова", – заявили у ворожому відомстві.

Там також додали, що інформація буде доступна і у мобільному додатку "мнс Росії".

Десь це уже було

Гарна алегорія виходить, адже саме під гаслом "усе за планом" росіяни і розпочали повномасштабне вторгнення, чи як вони це називали "сво" (спеціальна воєнна операція). А план полягав у тому, щоб "захопити", чи знову ж так, як вони казали "звільнити" Київ за 3 дні.

Певно, щось таки пішло не за планом, адже 3 дні перетворились в уже майже дворічне протистояння. І тепер готуються до майбутніх атак самі росіяни.

І паніка небезпідставна, невідомі безпілотники уже достатньо часто дошкуляють російським громадянам, невідомі дрони залітають не лише у прикордонні з Україною області, а й у глиб країни-агресора – Московську область та саму столицю Росії.

В Москві уже включили сирени

Цікаво, що попри анонс планових перевірок системи оповіщень завтра, сирени чули вже сьогодні в московському метро. Очевидці записали відповідне відео.

У московському метро лунають сирени: відео

До слова, схоже, в Росії таки серйозно сприйняли попередження України про удари по обєктах енергетики у відповідь, у разі якщо ворог тероризуватиме нашу енергосистему.

Та й випадки падіння дронів почастішали, тож росіяни певно почали панікувати, що їх навіть не повідомляють про можливу небезпеку.