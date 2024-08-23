Владимир Путин последние несколько дней изображает большую активность: то поедет смотреть на азербайджанские яблоки, то крестится на коленях, то на камеру целует Коран. Аналитики связывают такую неугомонность с неудачами России в Курской области. Кстати, российский диктатор не смог вспомнить приграничные регионы своей же страны – заглянул для этого в бумаги.

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Что Путин сказал о захвате заложников в колонии Волгоградской области

Хозяин Кремля заметно нервничал и постоянно потирал руки, как будто ему что-то мешало или кто-то его кусал. Выглядело это жалко, особенно на фоне большого телевизора, где подобострастно молчали высокие чиновники. И фактически ничего не сказал, сославшись на доклады силовиков.

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в связи с этим послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ,

– сказал он.

Путин говорит о захвате колонии заключенными 23 августа / Скриншот 24 Канала

Также Путин сообщил, что заслушает доклад Виктора Золотова – главнокомандующего войсками Росгвардии. А потом пообещал рассмотреть плановый вопрос – правда, тот был подготовлен Владимиром Колокольцевым, главой МВД.

Путин реагирует на бунт в колонии: смотрите видео

Нестабильность накрывает Россию

Волгоградская область не является пограничной, но и там ситуация понемногу дестабилизируется. В сети была информация, что ножи заключенным в мятежной колонии продали сами сотрудники ФСИН за несколько тысяч рублей.

А еще под атаку попал аэродром "Мариновка", куда украинские беспилотники раньше не долетали. Осинтеры утверждают, что уничтожен один Су и один поврежден, а также поражены ангары, которыми славилась Мариновка.