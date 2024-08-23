Владімір Путін останні кілька днів удає велику активність: то поїде дивитися на азербайджанські яблука, то хреститься навколішки, то на камеру цілує Коран. Аналітики пов'язують таку невгамовність із невдачами Росії у Курській області. До речі, російський диктатор не зміг пригадати прикордонні регіони своєї ж країни – заглянув для цього у папери.

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Що Путін сказав про захоплення заручників у колонії Волгоградської області

Господар Кремля помітно нервував і постійно потирав руки, наче йому щось заважало чи хтось його кусав. Виглядало це жалюгідно, особливо на тлі великого телевізора, де улесливо мовчали високі чиновники. І фактично нічого не сказав, пославшись на доповіді силовиків.

Начальник Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) доповів мені ситуацію, яка складається в одному з місць позбавлення волі у Волгоградській області. Хотів би у зв'язку з цим послухати міркування, оцінки міністра внутрішніх справ, директора ФСБ,

– сказав він.

Путін говорить про захоплення колонії в'язнями 23 серпня / Скриншот 24 Каналу

Також Путін повідомив, що заслухає доповідь Віктора Золотова – головнокомандувача військами Росгвардії. А потім пообіцяв розглянути планове питання – щоправда, воно було підготовлене Володимиром Колокольцевим, очільником МВС.

Путін реагує на бунт у колонії: дивіться відео

Нестабільність накриває Росію

Волгоградська область не є прикордонною, але й там ситуація потроху дестабілізується. У мережі була інформація, що ножі в'язням у бунтівній колонії продали самі співробітники ФСВП за кілька тисяч рублів.

А ще під атаку потрапив аеродром "Маринівка", куди українські безпілотники раніше не долітали. Осінтери стверджують, що знищено один Су й один пошкоджено, а також уражені ангари, якими славилася Маринівка.