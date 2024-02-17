Российские телеграм-каналы пишут, что в Ижевске ночью был крупный пожар в помещение торгового центра, которое ранее отдали под производство БпЛА. В МЧС заявили, что горело “производственное здание”, передает 24 Канал.

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Площадь составляла 3 500 квадратных метров

Крупный пожар произошел в Ижевске в ночь на 17 февраля. Площадь пожара составила 3500 квадратных метров.

Деятельность предприятия, на котором произошел пожар, связана с производством профессиональных моющих и дезинфицирующих средств. Причины возгорания неизвестны.

Телеграмм-каналы пишут, что по этому адресу расположено химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом", который, согласно публикациям СМИ, еще в 2023 году отдали под производство беспилотников.

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