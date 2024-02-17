Російські телеграм-канали пишуть, що в Іжевську вночі була велика пожежа у приміщення торговельного центру, яке раніше віддали під виробництво БпЛА. У МНС заявили, що горіла "виробнича будівля", передає 24 Канал.

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Площа складала 3 500 квадратних метрів

Велика пожежа сталася в Іжевську вночі проти 17 лютого. Площа пожежі склала 3500 квадратних метрів.

Діяльність підприємства, на якому сталася пожежа, пов'язана з виробництвом професійних миючих та дезінфекційних засобів. Причини займання невідомі.

Телеграм-канали пишуть, що за цією адресою розташоване хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" та ТЦ "Новий дім", який, згідно з публікаціями ЗМІ, ще у 2023 році віддали під виробництво безпілотників.

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