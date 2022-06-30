В России было два "жеста доброй воли", не только Змеиный, – Карась

ВСУ нанесли новые удары по Змеиному. Поэтому оккупантам пришлось эвакуироваться. В России подтвердили бегство своих военных, но заявляют, что это просто "жест доброй воли". Наши защитники говорят, что похожая ситуация была и под Киевом.

Об этом 24 каналу рассказал общественный деятель, военнослужащий ВСУ Евгений Карась. Он считает, что военное поражение для россиян на Змеином очевидно.

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По его словам, когда россияне говорят "жест доброй воли" – это значит, что они все "про**али". Карась даже думает, что это у них какой-нибудь генерал так специально шутит.

Но такого "жеста доброй воли" в России было два. Перваое, это когда они бежали из Киевской и Черниговской областей. Наши войска их просто не могли догнать,

– рассказывает военный.

Евгений Карась вспоминает, что тогда оккупанты даже оставляли там свою пехоту. "Это было очень забавно. Можно снять сериал, как россияне уходили из Киевщины", – добавил он.

По словам военного, остров Змеиный стал вторым "жестом доброй воли". Это означает полный проигрыш россиян.

"К тому же под Мариуполем взорвался и утонул российский десантный катер. Об этом сообщаются сами российские телеграм-каналы", – сообщил Карась.

Херсон тоже может скоро стать "актом доброй воли"

По мнению военного, в начале июля ВСУ как раз будут "на пороге" начала активных контрнаступательных действий.

"До этого мы должны были сидеть в обороне, но наши ВСУ видели, что они могут наступать, потому и делали это", – сказал он.

Евгений Карась отметил, что когда ВСУ в полной мере будут готовы наступать по техническому состоянию, а россияне будут истощены боями, то по Херсону может получиться приятный блицкриг.

"Мне кажется, что так будет, но увидим, как сложится ситуация. Моральное состояние оккупантов существенно ухудшилось за месяцы войны", – ответил он.

Я думаю, что когда российская армия, когда столкнется с освобождением Херсона, то им будет очень тяжело, у них уже моральный дух развален,

– заявил эксперт.

Карась сообщил, что в Херсоне есть и мобильные группы военных, и партизаны, работающие против оккупантов и коллаборантов.

По его словам, россияне сами признаются, что Херсон – это не Мариуполь, там не любят Россию и злобно смотрят на них.

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К слову, оккупанты сбежали со Змеиного, откуда их выбили наши защитники. Российское минобороны подтвердило уход своих военных с украинского острова Змеиный. Но признать поражение Кремль не смог, поэтому соврал о "жесте доброй воли".

Добавим, что Михаил Подоляк уже прокомментировал этот жест доброй воли. По его словам, россияне в очередной раз пытаются показать свое поражение как нечто запланированное.