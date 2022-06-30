Про це 24 каналу розповів громадський діяч, військовослужбовець ЗСУ Євген Карась. Він вважає, що військова поразка для росіян на Зміїному очевидна.

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За його словами, коли росіян кажуть "жест доброї волі" – це означає, що вони все "про**али". Карась навіть думає, що це в них якийсь генерал так спеціально жартує.

Але такого "жесту доброї волі" в Росії було дві. Перша, це коли вони втікали з Київської та Чернігівської областей. Наші війська їх просто не могли наздогнати,

– розповідає військовий.

Євген Карась згадує, що тоді окупанти навіть лишали там свою піхоту. "Це було дуже кумедно. Можна зняти серіал, як росіяни відходили з Київщини", – додав він.

За словами військового, острів Зміїний став другим "жестом доброї волі". Це означає повний програш росіян.

"До того ж, під Маріуполем підірвався та потонув російський десантний катер. Про це повідомляються самі російські телеграм-канали", – повідомив Карась.

Херсон теж може скоро стати "актом доброй волі"

На думку військового, на початку липня ЗСУ якраз будуть “на порозі” початку активних контрнаступальних дій.

"До цього ми мали сидіти в обороні, але наші ЗСУ бачили, що вони можуть наступати, тому й робили це", – сказав він.

Євген Карась зазначив, що коли ЗСУ в повній мірі будуть готові наступати по технічному стану, а росіяни будуть виснажені боями, то по Херсону може вийти такий собі приємний бліцкриг.

“Мені здається, що так буде, але побачимо, як складеться ситуація. Моральний стан окупантів суттєво погіршився за місяці війни”, – відповів він.

Я думаю, що коли російська армія, коли зіткнеться зі звільненням Херсону, то їм буде дуже важко, в них вже моральний дух розвалений,

– заявив експерт.

Карась повідомив, що у Херсоні є і мобільні групи військових, і партизани, які працюють проти окупантів та колаборантів.

За його словами, росіяни самі зізнаються, що Херсон – це не Маріуполь, там не люблять Росію і злісно дивляться на них.

Дивіться повне інтерв’ю з Євгеном Карасем: відео



До слова, окупанти втекли зі Зміїного, звідки їх вибили наші захисники. Російське міноборони підтвердило відхід своїх військових з українського острова Зміїний. Але визнати поразку Кремль не зміг, тож збрехав про "жест доброї волі".

Додамо, що Михайло Подоляк вже прокоментував цей “жест доброї волі”. За його словами, росіяни вчергове намагаються показати свою поразку як щось таке, що було заплановане.