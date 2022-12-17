"Сарматушки нацелены на Соединенные Штатушки": депутат госдумы выдал хит-кринж

Россияне не перестают удивлять своей неадекватности. На этот раз депутат госдумы записал кринжевой хит, который якобы должен был запугать американцев.

Клип в милитаристскую песенку записал заслуженный артист России и по совместительству депутат Денис Майданов по случаю дня ракетных войск стратегического назначения вооруженных сил страны-террористки.

Раньше Россияне угрожали Вашингтону макетом ракеты "Сармат"

Шедевр называется "Сарматушка". Видео этого кринжевого "произведения искусства" появилось на ютуб. (Осторожно при просмотре может истощить).

Из России-матушки вдаль смотрят "Сарматушки" на Соединённые Штатушки,

– распевал голосистый депутат.

Отмечают, что текст этой, если можно так сказать, песни, помогал писать Майданову одиозный экскеров "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он указан как соавтора.

"Кроме текста кринжевой это "произведение" делает применение военного хора и сделана "по-богатому" режиссура", - прокомментировал видео военный журналист Андрей Цаплиенко.

Коротко о "славной" ракете "Сармат"

Этот тип ракет, по восхвалениям россиян, якобы может поражать цель на расстоянии 18 тысяч километров. Российское командование говорит о возможности доставки ядерных боеголовок в любую точку мира через Северный или Южный полюс благодаря этой ракете.

"Сармат" должен прийти на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

Серийное производство "Сармата" только хотят наладить на Красноярском машиностроительном заводе.

Ранее Путин говорил, что первый полк, вооруженный "Сарматами", вступит в дежурство в конце 2022 года.

Однако до начала нового года осталось несколько дней. Похоже, что-то у россиян снова пошло не так.

В видео очень много кадров запуска якобы ракеты "Сармат" и неудивительно, что недопев и недодепутат выбрал для воспевания именно этот тип ракет, ведь российская пропаганда после массовых неудач взялась запугивать Запад ядерным потенциалом. И, о чудо, вспомнили об испытаниях ракет "Сармат", но без упоминания, что она не стоит на вооружении русской армии.