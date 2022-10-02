В России дети отказались писать письмо солдатам-оккупантам: сказали, что против войны

Школьники в Хабаровске отказались писать письма солдатам-оккупантам, воюющим против Украины. Такую задачу им задали на уроке русского языка.

Детям сказали написать произведение – письмо солдату, который воюет против Украины. Школьники демонстративно отказались. Эту историю рассказал российский адвокат Яков Пушкарев.

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Дети выступили с протестом

После объявленной задачи один из мальчиков отказался писать письмо из-за этого. Он подчеркнул, что выступает против войны и мотивировал свое мнение. За ним встала дочь адвоката Варя и тоже отказалась писать произведение.

В общей сложности из 22 учеников отказалось писать 13 человек. Учительница дала им другую задачу, остальные 9 писали произведение.

Пушкарев отмечает, что детям по 13 лет.

Вывезенным из Украины детям проводят "тестирование"

Россияне вывозят детей с оккупированных территорий Украины. Они отдают их в российские семьи. Более того, в американском Институте изучения войны отметили, что похищенных детей заставляют проходить так называемые "психологические тестирования".

Россиян призывают усыновлять незаконно депортированных украинцев. Власти обещают им госпомощь и единовременную выплату. За детей ежегодно будут платить по 20 тысяч рублей, а за ребенка с инвалидностью – 150 тысяч.

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