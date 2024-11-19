Весной 2024 года власти российских регионов получили от командования 20-й гвардейской мотострелковой дивизии письмо с просьбой помочь с розыском военных, сбежавших с фронта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Бегства масштабные

В подготовленном списке было более тысячи военнослужащих дивизии. Говорится и о контрактниках, и мобилизованных и даже тех, кто проходил срочную службу.

Российские СМИ отмечают, что информация о количестве дезертиров в российской армии официально не раскрывается. Опираться на статистику дел, возбужденных по статьям о дезертирстве, также вполне нельзя – до суда доходят далеко не все отказники.

Однако даже информация о побеге одной дивизии показывает масштаб дезертирства в российской армии. Всего в войне против Украины участвуют не менее двух десятков дивизий (точные данные засекречены).