В России дроны атаковали химический завод "Азот"

Утром 11 сентября дроны нанесли удар по химическому заводу "Азот" в Березниках Пермского края России. Предприятие производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, азотную кислоту и другую химическую продукцию.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно об атаке на химзавод в России?

В Березниках Пермского края России местные жители сообщили об атаке на Березниковский химический завод "Азот". Очевидцы фиксировали по меньшей мере 3 беспилотника, а также работу противовоздушной обороны. По предварительным данным, на предприятии возник пожар.

Атака дронов на химзавод в Пермском крае: смотрите видео

"Азот" является одним из больших химических предприятий региона. Завод специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры, карбамида, азотной кислоты и другой продукции химической промышленности.

Местные жители фиксировали дроны в небе у химзавода: смотрите видео

Пока нет подробной информации о возможных последствиях дроновой атаки. Однако стоит отметить, что это большой химический комплекс площадью около 140 гектаров, в состав которого входит около 90 производственных корпусов. Его продукция имеет большое значение для химической составляющей российского военно-промышленного комплекса: в частности, концентрированная азотная кислота используется в производстве взрывчатых веществ.

Последствия атаки на химзавод "Азот": смотрите видео

Напомним, ночью 11 сентября украинские беспилотники атаковали логистический хаб российского маркетплейса Ozon в Саратове. По данным компании Fire Point, удар по объекту нанесли дроны FP-1, в результате чего комплекс площадью около 85 тысяч квадратных метров был уничтожен.

Склад рассчитан на хранение более 30 миллионов единиц товара. Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о возможном поражении Саратовского нефтеперерабатывающего завода, работающего с 1934 года и ранее уже неоднократно становившегося целью атак.

