Об атаке сообщили на официальной странице компании.

Что известно о поражениях?

В Fire Point отметили, что Силы обороны атаковали очередной складской комплекс OZON – на этот раз в Саратове. Операцию проделали с помощью дронов FP-1.

Так, объект был уничтожен. Площадь сожженного объекта составляла 85 000 квадратных метров. Комплекс был рассчитан на хранение более 30 миллионов единиц товара.

OZON, соскучился по FP?

– иронически написали на странице Fire Point.

Дроны FP-1 уничтожили склад OZON / Изображение Fire Point

Обратите внимание! Силы обороны Украины регулярно наносят удары по логистическим центрам и составам российского маркетплейса Ozon, которые стали частью военной логистики страны-агрессорки. В августе и сентябре 2026 года дроны атаковали крупные фулфилмент-центры компании в разных регионах России, в частности, в Самаре, Адыгее и Ростове.

Следует добавить, что мониторинговые телеграммы-каналы писали также о возможном поражении местного НПЗ. Саратовский НПЗ работает с 1934 года и является одним из старейших в России. С начала полномасштабной войны его не раз атаковали из-за роли в обеспечении российской военной инфраструктуры.

К тому же утром 11 сентября дроны атаковали химзавод "Азот" в Березниках Пермского края России. Предприятие специализируется на производстве аммиака, аммиачной селитры, карбамида,