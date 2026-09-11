Атаку підтвердили на офіційній сторінці компанії.
Що відомо про ураження?
У Fire Point зазначили, що Сили оборони атакували черговий складський комплекс OZON – цього разу в Саратові. Операцію виконали за допомогою дронів FP-1.
Так, об'єкт був знищений. Площа спаленого об'єкту становила 85 000 квадтратних метрів. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару.
OZON, скучив за FP?
– іронічно написали на сторінці Fire Point.
Дрони FP-1 знищили склад OZON / Зображення Fire Point
Зверніть увагу! Сили оборони України регулярно завдають ударів по логістичних центрах і складах російського маркетплейса Ozon, які стали частиною військової логістики країни-агресорки. У серпні та вересні 2026 року дрони атакували великі фулфілмент-центри компанії в різних регіонах Росії, зокрема в Самарі, Адигеї та Ростові.
Слід додати, що моніторингові телеграм-канали писали також про можливе ураження місцевого НПЗ. Саратовський НПЗ працює з 1934 року і є одним із найстаріших у Росії. Від початку повномасштабної війни його неодноразово атакували через роль у забезпеченні російської військової інфраструктури.
До того ж, вранці 11 вересня дрони атакували хімзавод "Азот" у Березниках Пермського краю Росії. Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, аміачної селітри, карбаміду, азотної кислоти та іншої хімічної продукції.