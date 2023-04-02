Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан. Он подчеркнул, что враг не привязывает определенную технику к выполнению тех или иных задач. Так, за прошедшие сутки оккупанты потеряли 2 танка, 5 бронированных машин и 9 единиц автомобильной техники. Соответственно, по состоянию на 2 апреля 2023 года общие потери составляют: 3618 танков, 6986 бронемашин и 5537 авто.

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Какая техника есть у врага

У россиян еще много техники, отметил Роман Свитан. Несмотря на то, что они расконсервируют старую и вынуждены ее ставить на колеса, есть и новые виды вооружения. И используются они чуть ли не через день после своего производства.

"На Луганском направлении, например, особенно на второй линии. Это Старобельск – Счастье вдоль реки Айдар – там техники достаточно. Они ее отогнали километров на 50", – указал направление военный эксперт.

Роман Свитан о вооружении российских военных: смотреть видео

Впрочем, на поле боя появляются не только новые единицы, подчеркнул спикер. Но враг очень глупо все это использует.

Та техника, которая выходит на поле боя – сборная солянка. При чем нет точной привязки к выполнению задач. С какой техникой была та или иная часть, с ней и выполняет определенную наступательную или оборонительную задачу. Там ничего не отследишь конкретно по задачам и направлениям,

– добавил Свитан.

Российская техника: основное