У россии гораздо больше украинских военных в плену, чем у нас, – Костин

У оккупантов намного больше украинских военных в плену, чем оккупантов у украинской стороны. Чтобы вернуть своих воинов, Украина вынуждена отдавать врагов на обмен.

Об этом сообщил новый генпрокурор Андрей Костин во время встречи с журналистами, информирует 24 канал. Он подчеркнул, что передавать российских военных обратно – это очень сложное решение.

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Осудить россиян можно заочно, – Костин

Закон об обмене осужденными российскими военными – компромиссный, заметил Костин. Украина вынуждена отдавать пленных врагов, чтобы вернуть домой своих защитников.

При этом, добавил генпрокурор, осудить российских военных можно и дистанционно.

Своим приоритетом Костин назвал наказание российских военных преступников

Отметим, что среди своих главных задач в должности генпрокурора Костин называл именно обеспечение неотвратимости наказания для российских военных преступников. С трибуны Верховной Рады он сообщил, что таких преступлений уже зафиксировано больше 25 тысяч. Прокуроры сотрудничают с Международным уголовным судом, чтобы виновные были наказаны.

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Ужасная провокация россиян в Еленовке: коротко

В ночь на 29 июля россияне обстреляли колонию в Еленовке, где содержали украинских пленных.

оккупанты говорят, что погибли более 50 наших воинов.

В этом преступлении противники цинично обвиняют украинские силы, которые якобы использовали западное вооружение.

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