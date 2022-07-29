Про це повідомив новий генпрокурор Андрій Костін під час зустрічі з журналістами, інформує 24 канал. Він наголосив, що передавати російських військових назад – це дуже складне рішення.

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Засудити росіян можна заочно, – Костін

Закон про обмін засудженими російськими військовими – компромісний, зауважив Костін. Україна змушена віддавати полонених ворогів, аби повернути додому своїх захисників.

При цьому, додав генпрокурор, засудити російських військових можна і дистанційно.