Российская пропаганда получила новую задачу

Российская пропаганда сейчас буквально повторяет легендарный тезис из книги Оруэлла: "Война – это мир".

Основа империи

Им сейчас надо доказать, что "ради мира", надо продолжать войну, и не соглашаться на ее прекращение, потому что "прекращение войны – это продолжение войны". Об этом заявил Петр Олещук, информирует 24 Канал.

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Старые манипуляторы уже заврались до предела. Любому человеку, наделенному умственными способностями, понятно, что если ты хочешь прекратить войну, а другая сторона войны предлагает тебе это сделать, то ты ее прекращаешь. Все просто и понятно.

Но очевидно, почему россиянам это не нужно. Реальное прекращение войны не даст им аргументов, чтобы диктовать свои имперские требования к Украине. Все эти "денацификации" и "демилитаризации", за которыми скрываются желание демонтажа украинского государства и геноцида украинской нации. Добиваться подобных противозаконных и античеловеческих требований можно только одним способом – силовым. В основном – откровенно террористический в отношении гражданских.

Аргументов, чтобы навязать это все, кроме террористических, у них нет. Значит, нужно сохранить "право на терроризм". Для этого надо начать бессмысленные переговоры без начала и конца, на которых выдвигать неприемлемые требования, и кричать, что другая сторона должна их принять "ради мира". Видели, знаем.

Эти все обманы, манипуляции, постоянная ложь и откровенное издевательство над здравым смыслом – это и есть основа империи. А не мифические военные "победы", которые, по факту, всегда были просто заваливанием врага большим "человеческим ресурсом". А для этого этот самый "человеческий ресурс" надо где-то взять, промыть ему мозги, задурить, вытравить остатки критического мышления. Этим, собственно, они всегда занимались и до сих пор занимаются.

Поэтому "война – это мир". До сих пор.