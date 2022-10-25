Похудел на 8 килограммов и кашляет: в России говорят об ухудшении здоровья Путина

Состояние здоровья все чаще подводит российского диктатора Владимира Путина. Он все чаще нуждается в отдыхе и пристальном надзоре врачей.

Как заявили журналисты, минувшие выходные президент России посвятил отдыху. Во время него диктатор прошел очередное медицинское обследование.

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В этот раз беспокойство, как самого Путина, его близких, так и медиков вызвали приступы кашля, а также постоянная тошнота и отсутствие аппетита из-за приема лекарств и специфической диеты на фоне онкологии.

В последние несколько месяцев Путин похудел на 8 килограммов, в окружении президента переживают, что заметная в прогрессе худоба и постоянный кашель будут расценены элитами как признак быстрого ухудшения здоровья вождя,

– предполагают журналисты.

Впрочем, несмотря на ситуацию со здоровьем, совещания, хоть и в режиме видеоконференций, Путин все же проводит. Он зачитывает доклады, устраивает разбор полетов и не сдерживает себя ни в чем, общаясь с министрами. Правда, говорят, что и на этих совещаниях спокойно жить фюреру не дают приступы кашля.

Вероятная болезнь Путина

Последние несколько месяцев слухи о состоянии главы Кремля не утихают. Различные источники говорят, что он страдает тяжелой формой быстро прогрессирующего рака. В частности, по данным источника в российской разведке, врачи прогнозируют Владимиру Путину максимум 3 года. Внешний вид Путина вызывает много замечаний, в частности:

на параде на 9 мая в Москве он выглядел хилым и неуверенным, а еще сидел, накинув на ноги плед;

в Офисе Президента рассказали, что располагают данными о том, что Владимиру Путину вызвали скорую помощь. Плохо кремлевскому диктатору стало посреди ночи;

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что у Путина несколько тяжелых заболеваний, одно из которых – рак. По его словам, разведка владеет точной информацией, что Путин находится в крайне плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

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