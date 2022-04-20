В РФ родственник оккупанта пытается продать краденый BMW: спрашивает в сети как зарегистрировать

В российской Твери "всплыл" автомобиль, который один из оккупантов просто украл. Родственники мародера в региональной группе решили похвастаться "подарком", а также обратились за советом.

Родственники российского военного призвали знающих людей объяснить, как им зарегистрировать украденный автомобиль на территории государства-агрессора.

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В России хотят "легализовать" автомобиль из Украины

Они добавили, что у них нет ни документов, ни украинских номеров. Кроме того, россияне объяснили, что, по словам знакомых, это нужно было делать в Беларуси, через которую этот автомобиль перевозили. Однако этого они не сделали, поэтому сейчас нуждаются в "помощи".

Мне на днях зять мой, военный, пригнал вот такого красавца трофейного. Сами знаете откуда,

– объяснили они.

В России хотят "легализовать" автомобиль из Украины: Скриншот из российской группы

Иронично, что под своим постом родственники "зятька" вежливо поблагодарили за советы и помощь.

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