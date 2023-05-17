Только в трех областях сгорело более 6 тысяч зданий: в России сезон пожаров

С самого начала мая в России лесные пожары уничтожают все на своем пути. Следовательно, ежедневно увеличивается количество разрушений и жертв. Только за Уралом в результате пожаров погиб по меньшей мере 21 россиянин.

Бушуют пожары почти во всех регионах России, при этом самые существенные на территории трех областей: в Свердловской, Курганской и Тюменской. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков во время совещания с чиновниками, сообщает 24 Канал.

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Число уничтоженных зданий превысило тысячи

Как сообщили 17 мая российские СМИ, природные пожары уже уничтожили тысячи построек на территории указанных областей. Ведь огонь природных пожаров перекинулся на территорию 25 населённых пунктов.

Там, по данным Куренкова, пожары выжгли дотла 6 тысяч зданий, из которых 802 – были жилыми. Также он рассмотрел ситуацию и в каждой отдельной пострадавшей области. Так, стало известно, что огонь уничтожил:

в Курганской области 612 жилых домов, где проживали аж 2 741 человек,

в Тюменской области 30 жилых домов, где проживало 147 человек,

в Свердловской области 455 зданий, из которых – 160 жилых домов, где проживали 670 человек.

Конечно, такие масштабные пожары не могли обойтись без последствий и для людей, которых массово эвакуируют из опасных регионов. Так, в Курганской области 21 человек погиб, а еще 19 – пострадали. В Свердловской области погибли 2 россиян.

В Свердловской области ситуация самая плохая

Как сообщили в России, по сравнению с предыдущим годом количество возгораний в 2023-м значительно возросло. Так, в Свердловской области, которая в этом году является одним риз наиболее подверженных пожарам регионов России, этот показатель увеличился в 1,5 раза, а вот площадь, пройденная огнем, увеличилась в 16 раз.

Главный спасатель страны-агрессорки сообщил, что в этой же области шесть муниципальных образований вместе с Екатеринбургом оказались в зоне задымления. Поэтому предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере превышены.

По словам Александра Куренкова, по состоянию на 17 мая в этой области России продолжают гореть 27 очагов пожаров, площадь которых превысила 3 тысячи гектаров. При этом пятикилометровой зоне от населенных пунктов все еще действуют 7 очагов пожаров, 3 из которых удалось локализовать.

При этом по данным синоптиков Уралгидрометцентра, в отдельных районах Свердловской области чрезвычайная пожарная опасность продлится, по меньшей мере, до 21 мая. Так что количество разрушений еще может увеличиться.