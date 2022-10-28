В России контрактник на КАМАЗе сбил колонну срочников: есть погибшие
28 октября 2022 , 13:45Читати новину українською
В России снова погибли военные. В Архангельской области контрактник наехал на колонну срочников.
По данным российских СМИ, в результате ДТП погибли по меньшей мере двое военнослужащих.
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Сообщается, что ДТП устроил военный 22-летний Исрапил. Он руководил КамАЗом и врезался в колонну из 20 солдат срочной службы.
Один человек погиб на месте, еще один скончался в больнице. Известно об 11 травмированных военных, они находятся в больнице.
Дело расследуют военные следователи, а про причины ДТП пока не сообщили ничего.
Актуально о провальной мобилизации в России
- С момента объявления "частичной мобилизации" в России прошло чуть больше месяца. За это время мобилизованные солдаты оказались на фронте и некоторые из них уже погибли.
- Официально российские власти мало рассказывают о потерях. Но некоторые вопиющие случаи скрывать не удается.
- Такие как гибель мобилизованных в Белгороде во время стрельбы в воинской части. По разным данным, там погибли от 11 до 32 человек.
- Есть и другие случаи, когда российские солдаты погибли даже не доехав до фронта. Причины разные, в частности, суициды и приступы.
- Кроме того, мобилизованные, которых бросили на фронт, часто почти сразу попадают в украинский плен. В то же время, это их и спасает от гибели.
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