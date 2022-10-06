В России "мобики" сошли с поезда и жаловались из-за "скотских условий": СМИ заметили интересный нюанс

В России продолжается так называемая частичная мобилизация, однако проблем меньше не становится. В Белгородской области сотни мобилизованных пожаловались на "скотские условия" и такое же отношение офицеров.

На видео, опубликованном в сети, мобилизованные посетовали на то, что они уже неделю не прописаны ни в одну воинскую часть. Кроме того, им выдали списанное оружие 1970-х годов.

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Однако журналисты заметили интересную деталь

На видео один из мобилизованных посетовал на ужасное отношение со стороны офицерского состава, на условия проживания, списанное оружие и т.д. Кроме того, мобилизованным не дают никакого материального обеспечения. В то же время у большинства нет бронежилетов и касок.

Кроме того, недовольство мобилизованных вызывает и то, что на еду и экипировку нужно тратить деньги. А еще некоторые начали кричать, что по приезду им пришлось несколько дней ночевать на улицах, из-за чего многие из них заболели.

Мобилизированные в Белгородской области жалуются на условия: смотрите видео

Однако журналист "Радио Свобода" Марк Крутов заметил одну интересную деталь – среди толпы есть мужчина с символикой ЧВК Вагнера, руководителем которой является приближенный к Путину Евгений Пригожин. Он же в последнее время критикует руководство минобороны России и делает это, как предполагают, по согласованию Кремля.

Главное о частичной мобилизации в России

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении так называемой частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, мобилизовать планируют 300 000 человек. И это при том, что по словам Шойгу, потери россиян в войне якобы составляют менее 6000 человек.

После оглашения мобилизации во многих городах России вспыхнули протесты. Кроме того, немалое количество мужчин призывного возраста бросилось бежать за границу.

В сети ежедневно появляется немало видео об издающих призванным ржавых автоматах, о мобилизованных, живущих на улице или в ужасных условиях и т.д.

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