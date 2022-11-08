В России мобилизовали депутата: его соперником на выборах был военком

В Свердловской области "загадочно" мобилизовали депутата Дмитрия Захарова. Лишь 2 месяца назад он выиграл муниципальные выборы.

О мобилизации мужа пожаловалась жена Захарова – Татьяна. Она рассказала, что соперником ее мужа на выборах был военком. Новость рассказали росСМИ, сообщает 24 канал.

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Жена Захарова пожаловалась, что к его мобилизации причастны местные "политические элиты". В частности, и Алексей Верхотуров – военком, проигравший Захарову. Его называют "человеком мэра".

Теперь семья "мобика" жалуется и пытается придать делу огласку. Очевидно становиться "пушечным мясом" Захарову совсем не хочется.

Количество российских потерь шокирует

Сергей Череватый – представитель Восточной группировки ВСУ – рассказал, что потери россиян – немыслимы для 21 века.

77 тысяч – это уже мерки ко Второй мировой войне. Даже во Вьетнаме за 8 или 9 лет войны было потеряно в армии США 58 тысяч. И это считалось очень крупной цифрой. То же самое по технике и вооружению. Понятно, что для любого западного эксперта – это шок,

– заявил Череватый.

Он подчеркнул, что самые сильные потери враг несет возле Бахмута, Авдеевки и Угледара.

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