Про мобілізацію чоловіка побідкалася дружина Захарова – Тетяна. Вона розповіла, що суперником її чоловіка на виборах був військком. Новину розповіли росЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Дружина Захарова побідкалася, що до його мобілізації причетні місцеві "політичні еліти". Зокрема, й Алєксєй Верхотуров – військком, який програв Захарову. Його називають "людиною мера".

Тепер сім'я "мобіка" скаржиться й намагається надати справі розголосу. Вочевидь ставати "гарматним м'ясом" Захарову аж геть не хочеться.

Кількість російських втрат шокує

Сергій Череватий – речник Східного угруповування ЗСУ – розповів, що втрати росіян – немислимі для 21 століття.

77 тисяч – це вже мірки до Другої світової війни. Навіть у В'єтнамі за 8 чи 9 років війни було втрачено армії США 58 тисяч. І це вважалося дуже крупна цифра. Те саме по техніці та озброєнню. Зрозуміло, що для будь-якого західного експерта – це шок,

– заявив Череватий.

Він наголосив, що найсильніших втрат ворог зазнає біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара.

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