В России могут объявить массовую мобилизацию, но Путин против, – СМИ

В России вскоре могут объявить массовую мобилизацию. Однако на это пока не соглашается кремлевский диктатор Владимир Путин.

Уже даже известна причина, почему это сейчас так. Об этом журналистам Bloomberg 14 июня рассказали анонимные источники.

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Почему Путин еще не объявил мобилизацию

По данным этих источников, Путин выступает против открытой мобилизации. Мол, это будет означать публичное признание войны, которая не идет "по плану". То есть, будет отрицать парадигму, которую выстраивает российская пропаганда. Но мобилизация может оказаться необходимой для достижения целей.

Аналитики признают, что российских сил может хватить, чтобы захватить Луганщину. Однако для того чтобы добиться медленного продвижения на этом направлении, им уже приходится привлекать очень большой ресурс. Однако, если удастся, будет выполнена как минимум одна задача из тех, которые Путин поставил в начале вторжения.

Россия не сможет захватить Донбасс

Однако Путин не остановит наступление в Донецкой области. Дело в том, что ему нужно выйти на административные границы еще этой области. В таком случае он сможет начать диалог с Западом по поводу "прекращения" огня. Также важна и возможность тиражировать свою "победу" в спецоперации.

Однако если уже несколько недель идут бои за Северодонецк, то это очень плохой знак для российской армии. Ведь они хотят взять под контроль город без особого стратегического значения, когда рядом еще есть Лисичанск, с которым будет значительно сложнее.

В этом отношении высказался директор Эстонского Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник. По его словам, России понадобится "по крайней мере, еще 2-3 месяца, чтобы захватить крупные города на Донбассе, такие как Славянск и Краматорск".

Но стоит заметить, что все может быть не совсем так, даже со значительным техническим преимуществом артиллерии и другой техники. Ведь Украина начинает поступать больше западного вооружения . Следовательно, Кремлю может понадобиться новый план.

Россиянам советуют думать над защитой тыла

Аналитики отмечают, что Россия потеряла очень большое количество танков и бронетранспортеров. В частности, была вынуждена погрузиться в запасы подержанной техники, включая танки Т-62 из своего Восточного военного округа.

Часть старого арсенала можно было бы посвятить безопасности и другим целям в тылу, поскольку он столкнется с проблемами, если будет развернут на фронте,

– написали в Bloomberg.

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