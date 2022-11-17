В Министерстве здравоохранения России полгода говорили о том, что никакой нехватки лекарств в стране нет, а их отсутствие в аптеках и больницах – временное явление, связанное с логистикой внутри государства. Зато проблема была, но ее чиновники банально игнорировали.

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Лишь 13 ноября, через две недели после того, как государственный резерв лекарств был почти полностью исчерпан, глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что "в поставках лекарств из-за границы происходят задержки".

Запасы лекарства первой необходимости уже закончились

На самом же деле, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах , Россия не смогла наладить хотя бы собственное производство лекарственных средств, которые постоянно закупали за границей.

, Россия не смогла наладить хотя бы собственное производство лекарственных средств, которые постоянно закупали за границей. После начала полномасштабного вторжения целый ряд иностранных фармацевтических компаний отказался от поставки своей продукции в страну-агрессор. Кроме того, большинство логистических гигантов решили прекратить грузоперевозки в Россию. Именно тогда, в марте 2022 года, московиты могли почувствовать первые ростки кризиса.

Впрочем, в первый месяц великой войны россиянам было не до того, чтобы следить за полками аптек. Они "штурмовали" IKEA, гонялись за сахаром и смотрели по телевизору, как "войска берут Киев за 3 дня".

В правительстве на начало медицинского коллапса также не отреагировали вовремя. Ведь рассчитывали на то, что спецоперация быстро закончится, а все логистические цепочки начнут работать, словно ничего и не произошло.

Поэтому внутренние поставщики быстро переориентировались и начали отгружать в аптеки и больницы все товары со складов. Без каких-либо ограничений.

Однако уже в мае – июне стало ясно, что ситуация критическая. Профильные специалисты отчитывались в Минздраве о недостатке игл для инъекций, систем для капельниц, кровоостанавливающих средств, лекарств для людей, страдающих редкими заболеваниями, а также медпрепаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Полностью исчезли препараты для терапии ВИЧ-инфицированных.

Точно зная о том, что проблему не решить, руководители российского Министерства здравоохранения начали действовать в режиме ручного управления. Использованные шприцы и иглы решили обрабатывать и упаковывать. Якобы они новые и "сделанные в России". Программы для бесплатного лечения больных онкологией просто свернули: химиотерапия будет, но только если сами купите все препараты. А если не купите, то дадим морфий, умирайте приятно. На проблему с ВИЧ забили вообще. Мол, инфицированные пока не болеют. Вот как будет СПИД, тогда будем лечить.

Конечно, Мурашко распорядился в первую очередь снабжать всем необходимым Москву и Санкт-Петербург, а также для проформы приказал всей фарме срочно разработать отечественные аналоги для импортозамещения лекарственных средств, но результат вполне прогнозируемо получился нулевым.

Теперь же, когда министр наконец официально признал нехватку лекарств, он приказал регионам сформировать запасы на 4 месяца. На человеческом языке это звучит примерно так: "Резервов нет, склады пустые. Формируйте запасы из ничего, а если задачу не выполните, будете должны".

Раненые солдаты должны умереть вместе с жителями Донбасса

В связи с проблемой, которая наблюдается еще с мая 2022 года, Россия существенно сократила список лекарственных средств, завозимых в так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также на новооккупируемые территории. Впрочем, если на Херсонщине и Запорожье проблема пока не стала вопиющей, на Донбассе за 8 лет оккупации никаких запасов зарубежных лекарственных средств не осталось. Зато оккупанты, как только поняли, что им не хватает целого ряда препаратов, мгновенно отрезали жителей Донбасса и Луганщины от доступа к ним.

Страдают от этого не только гражданские, но и раненые российские солдаты. Потому что в больницах и госпиталях и без того невероятный дефицит всего из-за огромного потока "трехсотых", а к этому еще и добавился общий фармацевтический кризис.

Поэтому, по мнению российских властей, первыми от недостатка лекарства должны умирать жители квазиреспублик. Затем – непосредственно "Ваньки" из глубинки. А вот "правильных россиян" из Москвы и Санкт-Петербурга будут обеспечивать всем необходимым подольше. Однако и это когда-нибудь закончится, потому что режим Путина не создавал страну для людей, а превращал Россию в милитаристскую страну-бензоколонку.