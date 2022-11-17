У міністерстві охорони здоров'я Росії пів року казали про те, що ніякої нестачі ліків у країні немає, а їх відсутність в аптеках та лікарнях – тимчасове явище, пов'язане з логістикою всередині держави. Натомість проблема існувала, але її чиновники банально ігнорували.

Дивіться також Економіка не витримує війну: Путін почав витрачати трильйони з резервних фондів

Лише 13 листопада, через два тижні після того, як державний резерв ліків було майже повністю вичерпано, очільник російського МОЗ Михайло Мурашко заявив про те, що "у постачанні ліків з-за кордону відбуваються затримки".

Запаси ліків першої необхідності вже закінчилися

Насправді ж, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах , Росія не змогла налагодити хоча б якесь власне виробництво лікарських засобів, які постійно закуповували за кордоном.

, Росія не змогла налагодити хоча б якесь власне виробництво лікарських засобів, які постійно закуповували за кордоном. Після початку повномасштабного вторгнення ціла низка іноземних фармацевтичних компаній відмовилися від постачання своєї продукції у країну-агресорку. Крім того, більшість логістичних гігантів вирішили припинити вантажоперевезення до Росії. Саме тоді, у березні 2022, московити могли відчути перші паростки кризи.

Втім, у перший місяць великої війни росіянам було не до того, щоб стежити за полицями аптек. Вони "штурмували" IKEA, ганялися за цукром та дивилися по телевізору, як "війська беруть Київ за 3 дні".

В уряді на початок медичного колапсу також не відреагували вчасно. Адже розраховували на те, що "спецоперація" швидко закінчиться, а всі логістичні ланцюжки почнуть працювати, ніби нічого й не сталося.

То ж внутрішні постачальники швидко переорієнтувалися та почали відвантажувати до аптек та лікарень всі товари зі складів. Без якихось обмежень.

Однак вже у травні-червні стало зрозуміло, що ситуація критична. Профільні фахівці звітували до МОЗ про нестачу голок для ін'єкцій, систем для крапельниць, кровоспинних засобів, ліків для людей, що страждають рідкісними захворюваннями, а також медпрепаратів для лікування онкологічних та серцево-судинних захворювань. Повністю зникли препарати для терапії ВІЛ-інфікованих.

Цілком знаючи про те, що проблему не вирішити, очільники російського міністерства охорони здоров'я почали діяти в режимі ручного управління. Використані шприці та голки вирішили обробляти та перепаковувати. Нібито вони є новими та "зробленими у Росії". Програми для безкоштовного лікування хворих на онкологію просто згорнули: хіміотерапія буде, але лише якщо самі купите всі препарати. А як не купите, то дамо морфій, помирайте приємно. На проблему із ВІЛ забили взагалі. Мовляв, інфіковані ж наразі не хворіють. От як буде СНІД, тоді лікуватимемо.

Звісно, Мурашко розпорядився першочергово забезпечувати всім необхідним Москву та Санкт-Петербург, а також для проформи наказав всій фармі терміново розробити вітчизняні аналоги для імпортозаміщення лікарських засобів, але результат цілком прогнозовано вийшов нульовим.

То ж тепер, коли міністр нарешті офіційно визнав нестачу ліків, він наказав регіонам сформувати запаси на 4 місяці. Людською мовою це звучить приблизно так: "Резервів нема, склади порожні. Формуйте запаси з нічого, а як завдання не виконаєте, будете винні".

Поранені солдати мають померти разом із жителями Донбасу

У зв'язку з проблемою, яка спостерігається ще з травня 2022, Росія суттєво скоротила список лікарських засобів, які завозилися до так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на новоокуповані території. Втім, якщо на Херсонщині та Запоріжжі проблема поки що не стала кричущою, на Донбасі за 8 років окупації ніяких запасів закордонних лікарських засобів не залишилося. Натомість окупанти, як тільки зрозуміли, що їм не вистачає цілої низки препаратів, миттєво відрізали жителів Донеччини та Луганщини від доступу до них.

Страждають від цього не лише цивільні, але й поранені російські солдати. Бо у лікарнях та шпиталях і без того неймовірний дефіцит всього через величезний потік "трьохсотих", а до цього ще й додалася загальна фармацевтична криза.

То ж, на думку російської влади, першими від нестачі ліків мають помирати жителі квазіреспублік. Потім – безпосередньо "Ваньки" з глибинки. А от "правильних росіян" з Москви та Санкт-Петербурга забезпечуватимуть всім необхідним якомога довше. Однак і це колись закінчиться, бо режим Путіна не створював країну для людей, а перетворював Росію на мілітаристську країну-бензоколонку.