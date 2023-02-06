В России мужчина смертельно ранил 9-летнего соседа, которого "учил" приемам с оружием

В России 47-летний мужчина решил научить своего малолетнего соседа пользоваться холодным оружием. Однако все это кончилось трагически.

Человек был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако, по его словам, мальчик ранил себя сам. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Обстоятельства трагедии

Трагедия произошла в российском городе Балашиха в одной из коммунальных квартир. Ситуация довольно "скрепная" – отец 9-летнего мальчика часто выпивал. Его мама делала это еще чаще, из-за чего была лишена родительских прав и 3 года назад покинула своего мужа. Последний нашел себе новую женщину.

Другом мальчика был 47-летний сосед, так же часто выпивавший. На новогодние праздники он ушел в запой, потом некоторое время воздерживался от употребления алкоголя, однако на днях снова принялся за старое. Как рассказывает сам мужчина, в тот вечер на кухне коммунальной квартиры он решил дать мальчику ночь на цепочке с лезвием в 10 сантиметров. Школьник играл ножом, пока случайно не толкнул им себя в грудь. Ребенок скончался на месте.

Однако против 47-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве. По версии следствия, именно он ранил мальчика, что привело к его гибели.

Тем временем на Забайкалье гибнут дети из-за отсутствия врачей

В поселке Горное Забайкальского края, расположенного в России, умерла маленькая девочка, потому что ей не оказали соответствующую помощь. У годовалой девочки началась диарея, а затем и судороги. Родители пытались вызвать скорую, однако помощи все не было.

В итоге родители увезли ребенка самостоятельно в военный госпиталь. Однако там их встретила только врач-стажер. Как оказалось, всех врачей отправили на войну в Украину, поэтому специалистов пока нет.

Ребенок умер в этом военном госпитале. Медперсонал пытался ее спасти, но не удалось.