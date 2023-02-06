Чоловік був у стані сильного алькогольного сп'яніння. Однак за його словами, хлопчик поранив себе сам. Про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Обставини трагедії

Трагедія трапилася у російському місті Балашиха в одній із комунальних квартир. Ситуація доволі "скрєпна" – батько 9-річного хлопчика часто випивав. Його мама робила це ще частіше, через що була позбавлена батьківських прав і 3 роки тому покинула свого чоловіка. Останній знайшов собі нову жінку.

Другом хлопчика був 47-річний сусід, який так само часто випивав. На новорічні свята він пішов у запій, потім якийсь час утримувався від вживання алкоголю, однак днями знову взявся за старе. Як розповідає сам чоловік, того вечора на кухні комунальної квартири він вирішив дати хлопчику ніч на ланцюжку з лезом 10 сантиметрів. Школяр грався ножем, поки випадково не штрикнув ним себе у груди. Дитина померла на місці.

Однак проти 47-річного чоловіка порушили кримінальну справу за статтею про вбивство. За версією слідства саме він поранив хлопчика, що призвело до його загибелі.

Тим часом на Забайкаллі гинуть діти через відсутність лікарів

У селищі Гірське Забайкальського краю, що у Росії, померла маленька дівчинка, бо їй не надали відповідну допомогу. В однорічної дівчинки почалася діарея, а потім і судоми. Батьки намагалися викликати швидку, однак допомоги все не було.

У підсумку батьки відвезли дитини самостійно до військового шпиталю. Однак там їх зустріла лише лікар-стажер. Як виявилось, усіх лікарів відправили на війну в Україну, тому фахівців наразі немає.

Дитина померла цьому військовому шпиталі. Медперсонал намагався її врятувати, однак не вдалося.