Мова йде про полковника Сєргєя Полякова. Він був командиром 14-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення із Хабаровська, яка перебуває у підпорядкуванні головного розвідувального управління російського генштабу.

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Полякова, ймовірно, ліквідували в районі Донецька

Відомо, що Сєргєй Поляков закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище в російському Благовіщенську. Військова кар'єра в окупанта йшла добре й він дослужився до командування 14-ю окремою гвардійською бригадою спецпризначення – елітним підрозділом, який зазнавав мінімальних втрат на всіх російських війнах. Окрім війни в Україні.

Ця бригада воює в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. У травні окупанти з цієї бригади були в Ізюмі та на його околицях. Тоді там "успішно денацифікувався" підполковник Альберт Карімов.

У жовтні ця "елітна" бригада зазнала втрат на Харківщині, після чого їх перевели на Донеччину, де до листопада вони зазнавали втрат в районі Павлівки.

Ймовірно, Сєргея Полякова ліквідували 2 лютого. Припускають, що "денацифікація" Полякова відбулася в районі Донецька. Разом із ним загинув ще щонайменше один окупант, тож, мабуть, командир "елітної" бригади був ліквідований точним влучанням.

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Від перших хвилин повномасштабного вторгнення українські воїни завдають колосальних втрат окупантам. Станом на 5 лютого нашим захисникам та захисницям вдалося успішно ліквідувати та знищити: