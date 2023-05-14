Россияне сходят с ума от страха: под Москвой мужчина вызвал полицию из-за воздушного змея

В России уже так сильно боятся беспилотников, что видят их всюду. например, житель Подмосковья перепутал воздушного змея с дроном и позвонил по телефону в полицию.

Об этом инциденте пишут российские СМИ, сообщает 24 Канал. Причиной паники мужчины стало то, что мама с детьми запустили воздушного змея в Кашире под Москвой.

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Россиянин увидел беспилотник

Увидев в небе воздушного змея, россиянин из Подмосковья решил, что за ним следит беспилотник. По его словам, якобы дрон завис на высоте 100 метров над его дачей.

Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что "угрожающий беспилотник" – это воздушный змей, который запустила его соседка. Поэтому полиция уехала, а воздушный змей и дальше "тревожил" мужчину.

В Брянской области кого-то потревожила российская авиация

13 мая в Брянской области, очевидно, кого-то потревожила российская авиация, ведь враг потерял 3 вертолета и 2 истребителя. В Клинце Брянской области России военный вертолет Ми-8 упал на частный дом. Очевидцы утверждают, что перед этим якобы видели ракету, сбившую вертолет. Позже стало известно, что "жесткую посадку" совершил также истребитель Су-34 и Су-35.

Суммарно оккупанты потеряли 5 единиц авиации. Ни один член экипажа не выжил. То есть, погибли около десятка российских военных. По одной из версий, самолеты и вертолеты сбила российская ПВО.