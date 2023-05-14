Кроме этого, оккупанты оконфузились тем, что даже самостоятельно не могут сшить собственную одежду. За это это сделали швейные работники во Вьетнаме.
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В России показали новое снаряжение для своих солдат
Украинский журналист Юрий Бутусов получил несколько фотоснимков, на которых показан новый комплект полевой военной формы захватчиков. Эта одежда имеет схожую окраску с мультикамуфляжем военного снаряжения НАТО.
Россияне украли камуфляж формы у войск НАТО / Фото Юрия Бутусова:
Сама ткань содержит 100% полиамида – довольно дешевый синтетический текстиль, который добавляют фабрики для того, чтобы не тратить много качественной ткани на массовое производство одежды. Таким образом россияне в очередной раз показали свой "технологический прорыв" в военной сфере.
"Вторая армия мира" оказалась неспособна освоить ни свой вариант камуфляжа, ни сама сшить форму,
– подчеркнул Бутусов.
По данным журналиста, враг только недавно начал поставлять эту форму в свои войска. В частности, оккупанты на Донбассе уже получили несколько десятков таких комплектов.
Несмотря на это, в целом российская армия пока носит так называемый "болотный" цифровой камуфляж, отличающийся очень плохим качеством ткани и некачественным пошивом. Поэтому захватчики после нескольких месяцев ношения своего старого снаряжения выглядят достаточно ужастно.
Недавно россияне опозорились "самолетопадом" в своей стране
- В Брянской области в Клинце утром 13 мая упал российский вертолет Ми-8. Тогда оккупанты сообщали, что причиной "мягкого" приземления стал загоревшийся двигатель. Впоследствии стало известно, что разбился еще один вертолет той же модели.
- Потом поступила информация о приземление российского истребителя Су-34. После этого "отрицательный вылет" совершил еще и самолет Су-35.
- На этот "самолетопад" отреагировал спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. По его словам, "самоликвидированных" российских воздушных судов может быть пять.