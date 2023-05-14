Кроме этого, оккупанты оконфузились тем, что даже самостоятельно не могут сшить собственную одежду. За это это сделали швейные работники во Вьетнаме.

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В России показали новое снаряжение для своих солдат

Украинский журналист Юрий Бутусов получил несколько фотоснимков, на которых показан новый комплект полевой военной формы захватчиков. Эта одежда имеет схожую окраску с мультикамуфляжем военного снаряжения НАТО.

Россияне украли камуфляж формы у войск НАТО / Фото Юрия Бутусова:

Сама ткань содержит 100% полиамида – довольно дешевый синтетический текстиль, который добавляют фабрики для того, чтобы не тратить много качественной ткани на массовое производство одежды. Таким образом россияне в очередной раз показали свой "технологический прорыв" в военной сфере.

"Вторая армия мира" оказалась неспособна освоить ни свой вариант камуфляжа, ни сама сшить форму,

– подчеркнул Бутусов.

По данным журналиста, враг только недавно начал поставлять эту форму в свои войска. В частности, оккупанты на Донбассе уже получили несколько десятков таких комплектов.

Несмотря на это, в целом российская армия пока носит так называемый "болотный" цифровой камуфляж, отличающийся очень плохим качеством ткани и некачественным пошивом. Поэтому захватчики после нескольких месяцев ношения своего старого снаряжения выглядят достаточно ужастно.

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