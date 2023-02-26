Ела блины на скорость: россиянка подавилась на праздновании Масленицы

Жительница Омской области получила путевку в санаторий. Она приняла участие в конкурсе поедания блинов и подавилась.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на российскую полицию. Женщине было 38 лет.

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Детали инцидента

Соревнования по поеданию блинов состоялись 25 февраля в санатории Омской области "Коммунальщик". По правилам соревнования побеждал тот, кто съел больше блинов. Среди участников была и 38-летняя Татьяна, приехавшая на оздоровление в санаторий, поскольку болела.

Уже во время соревнований женщина подавилась едой. Несмотря на то, что были рядом люди, никто не смог ей помочь. Россияне в социальных сетях возмущаются, почему никто из присутствующих не оказал первую помощь.

В частности, одна из пользователей отметила, что женщина болела и пришла в санаторий за лечением, поэтому непонятно, почему ей разрешили участвовать в конкурсе. В связи с этим фактом полиция начала расследование.

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Такое происходит не впервые

Подобные случаи в России на Масленицу происходят чуть ли не каждый год. В частности, в 2019 году в городе Владимир на конкурсе поедания блинчиков на скорость внезапно умер 45-летний мужчина.

Россиянину резко стало упало плохо и он упал на землю. Ему пытались оказать первую медицинскую помощь, но ничего не вышло. Когда приехала скорая, то констатировала смерть. Перед самой гибелью мужчину успели объявить победителем конкурса. Власти города Владимира не комментировали ситуацию.

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