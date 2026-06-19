"Разведка перехватила информацию о том, каких средств ПВО не хватает россиянам": эксперт объяснил сложности обороны Москвы

У россиян отмечается дефицит боеприпасов даже для самой мощной системы ПВО вокруг Москвы. В то же время украинские удары вглубь страны существенно снизили производственный потенциал российского оружия.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо над Украиной" Игорь Романенко пояснил "24 Каналу", что Украина только в начале этого пути и должна сосредоточиться на дальнейшем наращивании сил.

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Может ли Россия восстановить потенциал ПВО после системных ударов?

Несмотря на стремление нарастить производство средств ПВО, реальная ситуация в России складывается иначе благодаря системной работе Сил обороны Украины. Ежесуточно фиксируются удары, которые, как правило, направлены именно по военным объектам и средствам противоракетной обороны — и этот накопительный эффект уже ощутим.

Они начинали войну, имея более 10 тысяч зенитных ракет к комплектам С-300, а сейчас испытывают дефицит. Это подтверждают и аналитики, и данные разведки, и перехваченные разговоры, в которых они сами признают нехватку этих средств — а речь идет именно о С-300 и С-400, базовых зенитно-ракетных комплексах российской системы противовоздушной обороны. Кроме того, не хватает радиолокационных станций,

– сказал Романенко.

Россия производила весь спектр средств противоракетной обороны, но системные удары вглубь страны — как минимум до Урала, а некоторые и дальше на север — существенно снизили производственный потенциал этих средств, которые являются "глазами и ушами" системы ПВО, без которых эффективная работа невозможна.

Кроме того, перекрываются каналы поставок западных комплектующих, что вынуждает россиян заменять их менее качественными аналогами, что ещё больше снижает потенциал. В совокупности эти удары приводят к тому, что сколько бы "колец" противовоздушной обороны они ни выстраивали, необходимые результаты всё равно достигаются.

"Но не стоит впадать в излишнюю эйфорию — насладились видео, и возвращаемся к реальности. Нужно сосредоточить усилия на усилении борьбы с агрессором", — подчеркнул Романенко.

Меняется ли баланс в противовоздушной обороне в пользу Украины: смотрите в видео