Ставки сделаны – денег больше нет: в России начинается экономический ад

Представители российского правительства в шоке от того, насколько сильно страдает экономика в результате санкций, неадекватных приказов лидера Кремля Путина и попыток власти тушить пожар бензином.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, падение всех экономических показателей России в декабре оказалось гораздо серьезнее, чем прогнозировали руководители Центробанка и министерства финансов.

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Поэтому уже в начале 2023 года россиян может ожидать резкое ухудшение уровня жизни.

Дефицит бюджета может достичь 7 триллионов рублей

Начиная полномасштабное вторжение, Путин считал, что Европа, как крупнейший клиент и потребитель энергоносителей, будет вынуждена "проглотить" его поступки в Украине.

В Кремле рассчитывали, что Запад не сможет слезть с "газовой иглы", боится искать других поставщиков и не выдержит лобби пророссийских агентов влияния.

Впрочем, просчет российской верхушки оказался для государства-агрессора если не смертельным, то очень болезненным.

Европейцы, с одной стороны, долгое время покупали российские нефть и газ по завышенным ценам и в больших объемах, чем до полномасштабной войны. С другой же – готовились к отказу от покупки энергоносителей у безумного диктатора.

Поняв, что не произошло то, что предполагалось, Путин решил повысить ставки и взорвал ветки "Северного потока", чем окончательно убил надежды хоть как-то пополнять свой бюджет.

Следующим шагом кровавого царька было объявление мобилизации, которое можно считать выстрелом во вторую ногу. Ведь Россия очень быстро потеряла до 1 миллиона трудоспособных и образованных мужчин, приносивших России много денег.

Поскольку российские экономисты с 24 февраля пытались тушить пожар в финансовой системе страны бензином, весь этот комплекс действий привел к эффекту снежного кома.

Цивилизованные страны почти полностью отказались от покупки российской нефти и ввели так называемый прайс-кеп. Путем запрета компаниям страховать морские суда с нефтью, которую приобрели дороже 60 долларов, G7 фактически убили для россиян возможность зарабатывать свои кровавые нефтедоллары.

Ограничение цен начало действовать только 5 декабря, но это мгновенно привело к ухудшению. Индия и Китай, которые в отсутствие доступа к западным рынкам стали крупнейшимипокупателями российской Urals, начали играть по правилам, из-за чего поставки им нефти перестали приносить Кремлю деньги.

Только благодаря этому в центробанке и минфине ухудшили прогноз дефицита бюджета до отметки в 2,8 триллиона рублей. На 2023 год российские экономисты очень оптимистично спрогнозировали дефицит в 2,9 триллиона, однако при ценах на нефть в 50 долларов казна страны-бензоколонки уже в следующем году недополучит не менее 7 триллионов. И это точно произойдет, поскольку путинские менеджеры решили рассчитывать бюджет исходя из ценника в 70 долларов за баррель.

Чтобы оценить масштабы пожара, следует обратить внимание, что российское правительство запланировало в 2023 году получить 25,5 триллиона рублей. То есть уже сейчас можно констатировать, что Кремлю стоит забыть о трети запланированных доходов. И это очень и очень болезненно.

Печать рублей раскручивает маховик инфляции

Напомним, чтоЕсть, которые давят на официальную валюту России.

Поскольку российским властям банально неоткуда взять денег, им приходится отбирать финансы у народа и печатать рубли в бешеном количестве – что так или иначе приведет к ухудшению ситуации. Только за несколько дней для искусственного удержания курса рубля Центробанку пришлось слить миллиарды долларов. Казалось бы, таким образом главное финансовое учреждение России может удерживать желаемые 60 за доллар достаточно долго, но нет. Доступа к стойкой валюте у Кремля нет, поэтому когда "зеленые" закончатся, рубль полетит в бездну.

Тем временем Некому работать: Центробанк России открыто жалуется на нехватку рабочей силы из-за мобилизации

Вариантов урезать расходы у Путина практически не осталось, поскольку почти все возможное в этом направлении он уже сделал. Так что единственной надеждой на выживание России как таковой для Москвы является лишь окончательно залезть в карман "Ванькам" и не останавливать печатающий станок ни на секунду.

Так, уже с 1 января льготная ипотека для россиян подорожает сразу на 1% годовых. С учетом того, что в среднем каждый 5-й покупатель квартиры в ипотеку пользуется именно льготным вариантом, бедное население начнет платить за роскошь иметь свою недвижимость гораздо больше. Это приведет к стремительному росту цен и волне невыплаченных кредитов. А поскольку рынок первичной недвижимости в России достиг рекордной отметки в 44% проданных "квадратов", это уже свидетельствует об агонии отрасли строительства, увеличении количества безработных и уменьшении отчислений в бюджет.

Безумная печать рублей уже приводит к раскрутке маховика инфляции, которую уже в 2023 году Путин не сможет удержать. И все попытки заткнуть двумя пальцами дырку размером с дедов бункер ни к чему не приведут. Дальше начнется неконтролируемый хаос, когда ценники на все вырастут в 3–5 раз, для покупки хлеба россиянам придется нести в магазин сумку с наличными, а за талоны на еду будут убивать на улицах.

Как при этом в Кремле собираются тратить миллиарды долларов на ведение боевых действий вообще неизвестно. Впрочем, нет никакого сомнения в том, что Путин будет пытаться воевать, даже несмотря на голод и бунты среди своего населения.