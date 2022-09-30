Путин подписал указ об осеннем призыве: говорится о 120 тысячах людей
В России объявили осенний призыв. Уверяют, что мужчин не будут отправлять в Украину.
О подписании указа стало известно 30 сентября. Он был опубликован на портале правовой информации России. В армию планируют забрать 120 тысяч человек.
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Будут призывать в армию с 1 ноября по 31 декабря. Обычно кампанию в России начинали с 1 октября.
О чем заверили в военном руководстве
В российском генштабе убеждают, что срочников не будут заставлять участвовать в "специальной военной операции" и это никоим образом не связано с Украиной. Мол, после мобилизации все вернутся домой.
Речь идет о гражданах России в возрасте от 18 до 27 лет. Эти люди не находятся в запасе.
Воюют ли срочники
Российское руководство убеждало, что не отправляет срочников в Украину. Однако расследователи The Insider и Bellingcat установили, что это ложь, поскольку призывников силой заставляют подписывать контракты. Их родственники заявляют об угрозах со стороны военных.
"Мого сына, Часова Даниила Игоревича, проходящего срочную службу в 254 мотострелковом полку, в/ч 91704 насильно заставляют подписать контракт. Помогите мне, пожалуйста", – россияне жалуются расследователям.
Добавили, что захватчики не обращают внимания, если срочники не подписывают контрактов. Они подделывают подписи.
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