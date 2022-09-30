Путин подписал указ об осеннем призыве: говорится о 120 тысячах людей

В России объявили осенний призыв. Уверяют, что мужчин не будут отправлять в Украину.

О подписании указа стало известно 30 сентября. Он был опубликован на портале правовой информации России. В армию планируют забрать 120 тысяч человек.

К теме "Недоступные тарифы": в одном из регионов России отсрочка от мобилизации "стоит" 100 000 рублей

Будут призывать в армию с 1 ноября по 31 декабря. Обычно кампанию в России начинали с 1 октября.

О чем заверили в военном руководстве

В российском генштабе убеждают, что срочников не будут заставлять участвовать в "специальной военной операции" и это никоим образом не связано с Украиной. Мол, после мобилизации все вернутся домой.

Речь идет о гражданах России в возрасте от 18 до 27 лет. Эти люди не находятся в запасе.

Воюют ли срочники

Российское руководство убеждало, что не отправляет срочников в Украину. Однако расследователи The Insider и Bellingcat установили, что это ложь, поскольку призывников силой заставляют подписывать контракты. Их родственники заявляют об угрозах со стороны военных.

"Мого сына, Часова Даниила Игоревича, проходящего срочную службу в 254 мотострелковом полку, в/ч 91704 насильно заставляют подписать контракт. Помогите мне, пожалуйста", – россияне жалуются расследователям.

Добавили, что захватчики не обращают внимания, если срочники не подписывают контрактов. Они подделывают подписи.

Обратите внимание – россияне прячутся от мобилизации: смотрите видео